Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (2)

'AKPARTİ'NİN AKBABALARINI ORADAN UZAKLAŞTIRACAĞIZ'

Susurluk'un ardından, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kırşehir Seyfe Gölü'nde koruma alanının daraltılıp, altın arama alanı yapılmasını eleştiren Özel, "Maalesef büyük bir üzüntü içindeyiz. Hukukçu arkadaşlarımıza söyledik. Milletvekili arkadaşlarımızdan hukukçu olanlar ve partimizin hukukçuları, bu karara karşı hızlı bir hazırlık yapıyoruz. Bu Cumhurbaşkanı kararıyla ilişkin olarak, kapsamına bakarak, Anayasa Mahkemesi ve özellikle Danıştay'da, Bölge İdare Mahkemesi'nde hızlı bir aksiyon alacağız. Flamingoların gittiği yere akbabalar üşüşmeye kalkıyor. Seyfe Gölü, flamingolar için güvenli ve hem üreme hem konaklama alanıyken, orayı akbabalara, AK Parti'nin akbabalarına bırakmayacağız. Bunu hepsi bilsinler. Gölü koruyamadıkları gibi, oradaki kuş cennetini koruyamadıkları gibi, kendileri yüzünden yaşanan daralmayı, hemen koruma alanı dışına çıkarıp, orayı altın arama alanına çeviriyorlar. Burada gerçekten kötü niyetten fazlası var. Burada gerçek tarafsız bir mahkeme, bu kararı alanları, aldıranları, orada altın arayanları vatana ihanetle yargılamalı. Olacak bir iş değil. Biz var gücümüzle karşı çıkacağız. Ülkenin ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla takip edeceğiz. En kısa zamanda da bu konuda elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi insanlar görecekler. Burası da kuş cenneti. Buradan, Manyas'tan Seyfe'ye bir selam gönderiyoruz ve oradaki akbabaları, AK Parti'nin akbabalarını oradan uzaklaştıracağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI YÖNETECEK' Manyas Belediyesi'nin balkonundan kendisini bekleyenlere seslenen Özgür Özel, "Zorlu bir seçim sürecinde yüzde 46 gibi bir oyla Manyas'ı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bunun önemli bir özelliği var. Bundan önce Manyas bizdeydi ama Büyükşehir bizde değildi. Büyükşehir olmayınca ve 2014'ten beri, Büyükşehir Yasası'nın, Büyükşehir'e verdiği yetkilerle ilçe belediyesinin imkan ve kabiliyetleri çok zayıftı. Halen zayıf ama Ahmet Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla, ilçe belediyesiyle uyumlu çalışmalarıyla işte şimdi kırsal mahallelerde, eski adıyla köylerde artık Manyas çok daha iyi hizmet alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama Manyas'ın sorunu, iktidarın Manyas'ı gözden çıkarmış olması. Burayı ikinci sınıf bir ilçe olarak görüyor olması. Maalesef Manyas'ın hem siyasi tercihlerinden dolayı hem de iktidarın bakış açısından dolayı buraya bir ihmal etme, bir hor görme anlayışı var. Biz bunu büyükşehir belediyesi yetkileri dahilinde elimizden geldiği kadar açacağız. Burada nüfus 18-19 bin. Bandırma'da yaşıyor, elli bin tane Manyaslı. Manyas devamlı dışarıya göç veriyor. Oysaki burasının bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Kuş Cenneti var, aynı ismi taşıyor. Sınırlarımızın dışında ve bundan yerli turizm anlamında da uluslararası turizm anlamında da istifade edemiyoruz. Ama şuna inanıyorum. Yapılacak ilk seçimlerde artık Manyas yerelde nasıl uzun yıllardır CHP'den vazgeçmediyse, başkalarına inat o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tutumunu sürdürüp Büyükşehir'i de Cumhuriyet Halk Partili yaptıysak, bundan sonraki ilk seçimlerde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı yönetecek" diye konuştu.

‘BUGÜN İKTİDARA DÜNDEN DAHA YAKINIZ’ CHP'nin anketlerde birinci parti olduğunu söyleyen Özel, "Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlıyız. Çünkü bugünün dünden farkı ne? Bugün iktidara dünden daha yakınız. Yarının bugünden güzelliğine yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir bir iktidar yürüyüşümüz adım adım, gün gün ilerliyor. Parti kurulduğu gün Türkiye'nin birinci partisiydi. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi. Göreceksiniz nasıl geçen seçim söz verdim kurultayda, dedim ki, ‘Ecevit'in yaptığı gibi 70’lerde girdiği iki yerel iki genel seçimden partiyi birinci parti çıkardı’. İlk yerel seçim bitti. Dediğim gibi gece 12.30’da çıktık partiyi gösterdik, söz verdiğimiz gibi ışıklar ışıl ışıl yanıyordu. Sabaha kadar bu partinin 973 ilçesinde ışıklar yandı. Gelecek seçimde de sabaha kadar o ışıklar yanacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna yürekten inanıyorum. Hepinizin inanmasını istiyorum. Bunun önüne kim engel olabilir? Vallahi ne Tayyip Bey olabilir, ne Devlet Bey olabilir, ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkan HÜDAPAR'lı, geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir" ifadelerini kullandı.

'SORUN ÇIKARANLA BENİM SORUNUM VAR' Partililere birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özgür Özel, "Bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar. Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey, Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçinmemesi olur. Sözüm meclisten dışarı, meydandan dışarı ama ilçeyle belediye, ilçeyle il, ilçe belediyesiyle büyükşehir, etle tırnak gibi, bir elmanın iki yarısı gibi olacak. Sorun çıkaranla benim sorunum var. Sorun çıkarmayan başımın üstünde. Çünkü hep birlikte bir tane sorumluluğumuz var, bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız hep birlikte. Yaptıktan sonra duracak mıyız, hayır" dedi.