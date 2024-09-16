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        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (3)

        '31MART'TA İKTİDARA SARI KART GÖSTERDİLER'Manyas ziyaretinin ardından Gönen'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:55 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:00
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        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (3)
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        '31MART'TA İKTİDARA SARI KART GÖSTERDİLER'

        Manyas ziyaretinin ardından Gönen'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında ziyaret etti. Özel'in ziyaretine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da eşlik etti. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Özgür Özel, belediye binası önünde kurulan kürsüden kendisini bekleyenlere seslendi. Ekonomi yönetimini eleştiren ve '31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni hatırlatan Özel, "Tayyip Bey'e 31 Mart'ta dedim ki ben, AK Parti'liler, MHP'liler oy verir. Bu genel seçim değil, yerel seçim. Bu kırmızı kart değil, sarı kart. Sesinizi duyurun. Bir de böyle belediye başkanlarını seçin. Seçtiyseniz devam ettirin. Sağ olsunlar oy verdiler. Tayyip Bey'e 31 Mart’ta dedim, eğer ben 31 Mart seçimini kendime, partime sadece CHP'ye mal edersem yanlış yaparım. 31 Mart'ta ne dedik, 'Türkiye ittifakı dedik, bütün demokratlar gelsin dedik. Sosyal demokratların koluna muhafazakar demokratlar, öbür koluna milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar gelsin. Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ünü sevsin, gelsin bizimle olsun' dedik. Geldiler, bizimle birlikte oldular. Bu iktidara sarı kartı gösterdiler. Ondan sonra dedim ki, 'Bak hemen seçim çağrısı yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip, gel erken seçim demeyeceğim. Ama milletin sesini duy, duy. Bu meydanları emekliler dolduruyor. 10 bin liraya geçim olmaz' dedik. 'Bu milletin sesini duy, bu meydanları asgari ücretliler dolduruyor, 17 bin liraya geçinemiyorlar. Kira mı ödesin, çocuk mu okutsun, karın mı doyursun, üstüne kıyafet mi alsın? Bu maaşa olmaz'. Geçim var mı? Geçim yoksa seçim var kardeşim. Seçim var. Seçim sandığı. Başka çaresi yok" dedi.

        Seneye kasımda seçimle iktidarı değiştireceklerini söyleyen Özel, "Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Kimse geçinemiyor. Bu şartlar altında kaçamazsınız. Kaçıyorlar mı, vallahi kaçıyorlar. Halep oradaysa arşın burada, seneye kasımda sandığı getirecek, iktidarı değiştireceğiz. Başka çaresi yok. Başka lamı, cimi yok” diye konuştu.

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