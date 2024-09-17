Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek (2)

‘SENEYEKASIMDA ERKEN SEÇİM SANDIĞI GELECEK, İKTİDAR DEĞİŞECEK’

Marmara Adası’nın ardından Avşa Adası’na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Bölgeye dair bütün sorunları öğrendiğini, bunların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını ve ada halkının sesini bütün Türkiye'ye duyuracaklarını belirten Özel, "Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ama AK Parti, böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Bunlar muhafazakar, ya bunlar bildiğin muhafazakar değil. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa, oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli. Halep oradaysa arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek ve iktidar değişecek" diye konuştu.

‘İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE MAFYANIN DÖNEMİ BİTECEK’ Ekonomi yönetimini eleştirerek, Türkiye’de insanların en iyi yaşam şartlarını hak ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu: “Hiçbirimiz AK Parti'nin yarattığı enflasyona, AK Parti'nin yarattığı hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. 31 Mart günü, nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak, bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi, şu anda burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi, yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Ve o gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak. Burada duyduklarımdan utandım. 31 Mart'a kadar burada bir mafya düzeni varmış. Ve o mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye'de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan sizlersiniz, size güveniyorum. Bizim iktidarımızda arabanın, geminin yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. Yani gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmektir. Bunun için iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, 10 yıla ihtiyaç var.”