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        Balıkesir'de otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile bitişiğinde bulunan çay bahçesinde oturan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:40
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        Balıkesir'de otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile bitişiğinde bulunan çay bahçesinde oturan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis başında siyah kask bulunan motosikletli saldırganın F.M., olduğunu tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Kadıköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka bugün saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen siyah kask takılı bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Tabancasını çıkarıp peş peşe 10 el ateşleyen saldırgan motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda otoparkın sahibi Hüseyin Açıkgöz ile bitişikte bulunan çay bahçesinde oturanlardan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayın ardından kaçan saldırganın F.M. olduğunu belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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