Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

        BALIKESİR merkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR merkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 34 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi tespit edildi. 300 polisin 90 ekip halinde katılımıyla 3 ilde saptanan toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 34 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'nde deniz çayırı ekimi başladı; müsilajla birlikte azalan ok...
        Marmara Denizi'nde deniz çayırı ekimi başladı; müsilajla birlikte azalan ok...
        Bandırma'daki balık tezgahlarına 18 günde 58 bin 355 çift palamut geldi
        Bandırma'daki balık tezgahlarına 18 günde 58 bin 355 çift palamut geldi
        Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta hasat başladı
        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta hasat başladı