Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2
STAT:17 Eylül HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Dk.
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Dk. 90+2 Santos), Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Landy Nomel), Mulumba, Paulinho, Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 84 Mexer)
SAKARYASPOR: İsmail Çipe - Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Aabid, Simon (Dk. 81 Emre Demir), Muhammed Ertürk (Dk. 70 Saint-Louis), Murat Can Akpınar, Mendy Mamadou (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Fernando Andrade
GOLLER: Dk. 28 (P) Marco Paixao, Dk. 45+3 İbrahim Kaya, Dk. 50 Sergen Piçinçiol (Bandırmaspor) – Dk. 32 Mendy Mamadou, Dk. 44 Fernando Andrade (Sakaryaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)
SART KARTLAR: Paulinho, Atınç Nukan, Zafer Görgen (Bandırmaspor) - Muhammed Ertürk, Nsana Simon, Erdi Dikmen, Fernando Andrade (Sakaryaspor)
1'inci Lig’in 10'uncu haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-2 mağlup etti.
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