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        Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2

        STAT:17 Eylül HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:25
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        Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Dk. 90+2 Santos), Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Landy Nomel), Mulumba, Paulinho, Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 84 Mexer)

        SAKARYASPOR: İsmail Çipe - Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Aabid, Simon (Dk. 81 Emre Demir), Muhammed Ertürk (Dk. 70 Saint-Louis), Murat Can Akpınar, Mendy Mamadou (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Fernando Andrade

        GOLLER: Dk. 28 (P) Marco Paixao, Dk. 45+3 İbrahim Kaya, Dk. 50 Sergen Piçinçiol (Bandırmaspor) – Dk. 32 Mendy Mamadou, Dk. 44 Fernando Andrade (Sakaryaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

        SART KARTLAR: Paulinho, Atınç Nukan, Zafer Görgen (Bandırmaspor) - Muhammed Ertürk, Nsana Simon, Erdi Dikmen, Fernando Andrade (Sakaryaspor)

        1'inci Lig’in 10'uncu haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-2 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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