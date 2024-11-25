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        Balıkesir'de 2 işçinin öldüğü mermer ocağında, göçükten 2 saat önce 15 işçi çalışıyormuş

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde mermer ocağında göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in (34) cansız bedenine 4, Mustafa Dak'ın (55) ise 7,5 saat sonra ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:35
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        Balıkesir'de 2 işçinin öldüğü mermer ocağında, göçükten 2 saat önce 15 işçi çalışıyormuş
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        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde mermer ocağında göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in (34) cansız bedenine 4, Mustafa Dak'ın (55) ise 7,5 saat sonra ulaşıldı. Göçükten 2 saat önce ocakta 15 işçinin çalıştığı öğrenilirken, cenazelerin bulundukları yerden vinçle çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Ahmet Özmen ile Mustafa Dak'ın üstüne kopan kaya parçaları düştü. 2 işçi göçük altında kalırken, ihbarla bölgeye AFAD, Jandarma Komando Bölüğü Arama Kurtarma Timi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER BOTLARLA ADAYA SEVK EDİLDİ; GÖÇÜK KAMERADA

        Ada ilçesi olan Marmara'ya, Sahil Güvenlik botlarıyla sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmasına başlarken, mermer ocağındaki göçük güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; mermer blokların kayan toprakla birlikte aşağıya indiği, bu sırada ocakta çalışan işçiler Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın göçük olduğunu fark edip, kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        MADEN OCAĞI SAHİBİ DHA'YA KONUŞTU

        Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürerken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı maden ocağının sahibi Ediz Öztürk, olaydan 2 saat önce 15 işçinin ocakta çalıştığını belirterek, "Göçük bizim maden sahamızın sınırında bulunan Alman firmasının, daha önce bıraktığı hafriyatların, yağan sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldi. Bu olay, 2 saat önce olsaydı; sahada çok fazla işçi olduğundan facia olabilirdi. Enkaz altında kalan arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acımız çok büyük. Bu bir afet. Olay 2 saat sonra gerçekleşse böyle bir felaket yaşanmayacaktı, ocak boş olacaktı" dedi.

        CENAZELER VİNÇLE ÇIKARILDI

        Büyük mermer blokların yer aldığı göçükte arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, olaydan 4 saat sonra işçilerden Ahmet Özmen'in cansız bedenini çıkardı. Mustafa Dak'ın cansız bedenine de olaydan 7,5 saat sonra ulaşıldı. İşçilerin cenazelerinin göçükten çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işçilerin cenazelerinin ceset torbasına konulduktan sonra sedyeye alındığı ve vinçle yaklaşık 10 metre yükseklikten yukarıya çıkarıldığı görüldü.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

        KASTAMONU'DAN ÇALIŞMAK İÇİN BALIKESİR’E GELMİŞLER

        Öte yandan göçükte hayatını kaybeden işçilerin Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na geldiği, 2 çocuk babası Mustafa Dak'ın eşi ve 1 oğluyla birlikte Saraylar Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. 3 çocuk babası Ahmet Özmen’in ailesinin ise memleketi Kastamonu'da yaşadığı, kendisinin de tek başına ilçede bulunduğu belirtildi.

        Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dak ile Özmen’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Edeler köyünde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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