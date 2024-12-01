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        Susurluk'ta devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'da sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:50
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        Susurluk'ta devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
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        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR’da sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Balıkesir- Bursa karayolunun Bursa istikameti, Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 TCE 66 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı şoför, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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