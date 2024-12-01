Susurluk'ta devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Balıkesir- Bursa karayolunun Bursa istikameti, Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 TCE 66 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı şoför, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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