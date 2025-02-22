Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük korku yaşadı; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, kırsal yolda seyir halinde olan süt tankerinin üzerlerine ilerlediği otomobildeki çiftin çığlıkları, araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük korku yaşadı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Gönen ilçesinde, kırsal yolda seyir halinde olan süt tankerinin üzerlerine ilerlediği otomobildeki çiftin çığlıkları, araç kamerasına yansıdı.

        Gönen ilçesine bağlı Ekşidere- Balcı yolunda otomobille seyir halinde olan bir çift, karşı yönden gelen 10 TT 655 plakalı süt tankerinin üzerlerine ilerlediğini fark etti. Otomobil sürücüsü son anda manevra yaparak kazadan kurtulurken, çiftin çığlıkları ise araç kamerasına yansıdı.

        Çift olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri şoföründen şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi

        Benzer Haberler

        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı
        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı
        Balıkesir'de 420 litre sahte alkol ele geçirildi
        Balıkesir'de 420 litre sahte alkol ele geçirildi
        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Balıkesir'de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Balıkesir'de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor
        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor