Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük korku yaşadı; o anlar kamerada

Gönen ilçesine bağlı Ekşidere- Balcı yolunda otomobille seyir halinde olan bir çift, karşı yönden gelen 10 TT 655 plakalı süt tankerinin üzerlerine ilerlediğini fark etti. Otomobil sürücüsü son anda manevra yaparak kazadan kurtulurken, çiftin çığlıkları ise araç kamerasına yansıdı.

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