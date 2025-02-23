Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi

BALIKESİR'de, mühimmat fabrikasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 21 Mart'ta başlayacak. Öte yandan, tutuklu sanıkların avukatları tarafından yapılan tahliye talebi ise reddedildi.

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'ZSR Patlayıcı A.Ş.' isimli mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçen yıl 24 Aralık'ta patlama oldu. Patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şirketin müdür vekili Cem Yılmaz (47), patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu (38) ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa (38) tutuklandı, patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede sanıklar Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay mahalline intikal eden ekiplerin incelemelere, patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından başlayabildiği belirtildi. İncelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede fabrikanın güvenlik kameraların olay günü saat 08.27.41'e kadar kayıt yaptığı, patlama anına ilişkin ise herhangi bir kayıt bulamadığına iddianamede dikkat çekildi. Bu durumun patlama nedeniyle kamera ve bağlı ekipmanların zarar görmesinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi. Patlamanın dış kaynaklı olmadığı da raporlandı. Yaralanan işçiler Sedef Örs, Hamide İrgali ve Asuman Kara'nın tedaviye alınmalarının ardından verdikleri ifadelerinde "Rutin mesaimize başlamıştık. Herhangi bir olumsuzluk yoktu. Bir anda kendimizi moloz yığınları arasında bulduk" sözleri de iddianameye girdi.