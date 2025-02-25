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        Erdek'te çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın söndürüldü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 07:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:00
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        Erdek'te çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın söndürüldü
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Serra Ş.'nin çakmağına gaz doldurmak istediği sırada çakmak bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede diğer eşyalara sıçrarken, Serra Ş. hızla apartmanın dışına çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında evde hasar oluşurken, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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