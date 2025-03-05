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        Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; kalp krizi

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası kaldığı yurda dönerken fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın (18) ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:12 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:15
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        Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; kalp krizi
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        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası kaldığı yurda dönerken fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın (18) ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı. Raporda Pekkara'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.

        Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara, geçen yılbaşı gecesi bir mekândan çıktıktan sonra konakladığı yurda giderken rahatsızlanarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Pekkara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

        Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik çıkan iddiaların kendilerini üzdüğünü dile getirerek raporun gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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