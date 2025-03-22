Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 2-0

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya etkili başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor henüz 3'üncü dakikada Tugay Yıldırım'ın golüyle öne geçti: 1-0. Devreyi 1-0 önde tamamlayan Ayvalıkgücü, dakikalar 74'ü gösterdiğinde Ertuğrul Yıldırım'ın ayağından ikinci golü buldu: 2-0. Müsabakadan iki farklı galip ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor 49 puana yükselerek zirve yolunda kayıp yaşamadı. Ayvalık, haftayı mağlubiyetle kapatan lider 52 Orduspor FK ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indirdi. Karabük İdmanyurdu ise 25 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.

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