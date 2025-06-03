Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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