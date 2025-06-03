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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:42
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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