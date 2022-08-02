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Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi

AA

Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı'da bu yıl ilki gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi.

Gözören Mahallesi'ne bağlı Sarıcaova Yaylası'nda 4 gün boyunca devam eden şenliğe Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Gökyüzü Bilimcisi, Astronomi ve Uzay Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Derman önderliğinde gerçekleşen şenlikte katılımcılar doğada kamp kurdu, teleskoplarla gökyüzü ve gezegenleri izleyip uzmanlardan bilgi aldı.

Gökyüzü fotoğrafçılarının çok sayıda fotoğraf çektiği şenlikte, Uğur İkizler tarafından yapılan el yapımı teleskop da yer aldı. Etkinlikte gökyüzü şekilleri ise Mert Koçer tarafından şenliğe katılanlara tanıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikten büyük keyif aldığını söyledi.

- "Karanlık Alan Parkı"

Yılmaz, gökyüzünü ilk kez bu kadar net gördüğünü vurgulayarak, bulundukları alanın "Karanlık Alan Parkı" ilan edebilecekleri bir yer olduğunu aktardı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da bulundukları bölgenin gökyüzünü en iyi izleyebileceğini bir yer olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ethem Derman ise şenliğine katılımın fazla olduğunu vurgulayarak, "Katılımcılara gökyüzünü tanıttık ama bu etkinlikten en çok çocuklar yararlandı. Çünkü onlara çok güzel atölye çalışmaları yaptırdık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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