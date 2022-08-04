Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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