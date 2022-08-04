Balıkesir'de saman yüklü tır yandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyit B. idaresindeki 10 Y 3221 plakalı saman yüklü tır, Çanakkale-Bandırma kara yolu Bezirci mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 13 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 saatte söndürülen yangında saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

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