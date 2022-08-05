Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Susurluk ilçesinde dün meydana gelen ve yaklaşık 16 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Yıldız Mahallesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan bölgede, ulaşılamayan yerlere dozerle yol yapılıyor.

Ekipler, bölgede 27 arazöz, 6 Su ikmal aracı ve 120 personelle soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Yangında zarar gören bölge, dronla görüntülendi.

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