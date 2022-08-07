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Ayvalık'ın orman ve plajları jandarmanın atlı timine emanet

AA

Ayvalık'ın orman ve plajları jandarmanın atlı timine emanet

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevlendirilen jandarmanın atlı timi, yaz sezonunda ormanlık alan, sahil ve plajlarda güvenliği sağlıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesindeki 3 jandarma atlı timi, yaz süresince Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevlendirildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Yılmaz, Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Paköz ve Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Ali Pınar biniciliklerini yaptıkları "Gençer", "Erciyes" ve "Gökçen" isimli atlarla ilçedeki ormanlık alanlar, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası mevkiinde, Badavut Plajı'nda görev yapıyor.

Orman ve plajlar bölgesine giriş-çıkışları kısıtlamayı ve ateş yakılmasını önlemeyi hedefleyen atlı tim, aynı zamanda sahil ve plajların güvenliğini de sağlıyor.

Günlük görevlerini tamamlayan jandarma atlı timi, Sarımsaklı Jandarma Karakolu'nda dinlenmeye çekiliyor. Bu sırada jandarmanın görevli uzman personeli de karakolda bulunan tavlada atların günlük bakımlarını yerine getiriyor.

Yaz döneminin tamamlanmasının ardından Nevşehir'de konuşlu JAKEM Komutanlığına dönecek timin atları "Gençer", "Erciyes" ve "Gökçen" görev sırasında hem bölge halkının hem de turistlerin beğenesini kazanıyor.

- Vatandaşlar atlı jandarma timinden memnun

Atlı timin denetimiyle karşılaşan vatandaşlardan Nihal Dilli, AA muhabirine, ormanlık alanlarda bile jandarmanın her an bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atların ormanlık alanlarda her yere girebilecek konumda olduğunu anlatan Dilli, "Ormanda ateşe ya da mangal yapanlara anında müdahale edebilecek konumda olduklarına inanıyorum. Üstelik atlar çok sevimli ve güzel." dedi.

Ahmet Aksu ise atlı jandarma timlerince ormanlık alanların denetlenmesinin son derece olumlu bir karar olduğunu belirterek, atlı timin ormanların en ücra köşelerine kadar giderek, denetim yapabildiğini söyledi.

- Tatilciler kendilerini huzur ve güvende hissediyor

Tatilini Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkisinde geçiren Ekin Başkarağaç da atları çok sevdiği için binicilik yaptığına değinerek, "Jandarmanın atlı süvarilerini ülkemizde görebilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Süvarilerin de atları sevmemize ve okşamamıza izin vermeleri çok hoş. Kumsalda yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayında atların kum zeminde daha çabuk hareket edebilme yetenekleri de suç teşkil edebilecek olaylara karşı caydırıcı olacaktır." diye konuştu.

İstanbul'dan Ayvalık'a tatil için gelen Enver Muratoğlu ise ilk kez plajlarda jandarmanın atlı timini gördüğünü ifade etti.

Sarımsaklı Plajı'ndaki bir işletmede görevli Şakir Ceylan da jandarma atlı timinin sahilde sürekli devriye görevini yerine getirdiğini aktararak, "Atlı timler plajlara renk katıyor. Plajda görev yapmaları bize de güven veriyor. Mutlu oluyoruz bu durumdan." ifadelerini kullandı.

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