Tarlada Sıfır Atık projesiyle 10 adet kuzu kazandılar

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Gönen ilçesinde kadın çiftçilerle birlikte sürdürdüğü, “Tarlada Sıfır Atık” projesi ilgi görüyor. Proje kapsamında tarladan 5 tonun üzerinde atık toplayan 10 kadın çiftçiye birer Balıkesir kuzusu hediye edildi.

Belediye, Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile "Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık" projesini başlattı. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen proje kapsamında, tarladan 5 tondan fazla zirai ve tarımsal atık toplayan 10 kadın çiftçiye birer Balıkesir kuzusu hediye edildi.



Projeyle, tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen süre içerisinde açığa çıkan, plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılarak doğaya zarar verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projeyle tarımsal atıkların yarattığı çevresel kirliliğin azalmasını sağlayan kurum, diğer yandan da her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesine 1 toklu kuzu hediye ederek atıkların toplanmasını teşvik ediyor ve bölgedeki çiftçilere sosyoekonomik destek sağlıyor.

Gönen ilçesine bağlı 13 köyde uygulanan ve kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği projenin yaygınlaştırılması planlanıyor.





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