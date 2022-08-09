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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı

AA

Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarında 4 binden fazla çocuğa trafik bilinci aşılandı.

Eğitimler; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare alanda inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda devam ediyor.

Minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler; yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını öğrenip Survivor Parkuru’nda da gönüllerince eğleniyorlar.

Çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, eğitim parkını sadece merkezdeki öğrencilerin değil, il genelindeki tüm öğrencilerin faydalandığını söyledi.

Akduman, “Büyükşehir Belediyemiz, ilçelerden ve kırsal mahallelerimizden öğrencilerimizi eğitim parkımızı getirerek faydalanmalarını sağlıyor. Gelen her öğrenci ile yakından ilgileniyor, hediyeleri ile uğurluyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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