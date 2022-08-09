Balıkesir'de yakalanan 61 uyuşturucu şüphelisinden 12'si tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 61 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Sındırgı, Burhaniye ve Havran ilçelerinde istihbari çalışmalar sonucu 1-7 Ağustos'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1080 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 25 bin 95 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 46'sı ise haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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