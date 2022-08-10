Balıkesir'de VETBÜS ile 1939 sahipsiz hayvan tedavi edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, VETBÜS ve VETBÜLANS ile sahipsiz hayvanların tedavilerini sürdürüyor. VETBÜS, bugüne kadar bin 939 sahipsiz hayvanını tedavi ederken 1,5 ay önce hizmete giren VETBÜLANS ise günde ortalama 9 vaka ile toplam 377 yaralı canın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp tedavi merkezine ulaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Mart’ta devreye aldığı mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, bugüne kadar bin 939 sahipsiz hayvana müdahale etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Balıkesir’i gezerek hizmet veren VETBÜS, gittiği ilçelerde sahipsiz hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor.

Tetkik ve tedavi için veteriner ekibin hazır bulunduğu, ayrıca Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine de staj imkanı sağlayan VETBÜS, en ücra köşedeki sokak hayvanlarına dahi tüm klinik imkânları sunarken sahipsiz hayvanların rehabilitesi ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele ediyor. Balıkesir’de turlayarak hizmet veren VETBÜS’e vatandaşlar da sokaktan sahiplendikleri hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz’da hizmete aldığı tam donanımlı hayvan ambulansı VETBÜLANS ile 7-24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz hayvanların imdadına koşuyor. Özel tasarlanmış yoğun bakım ünitelerinde ilk müdahaleleri yapılan sahipsiz hayvanlarının VETBÜLANS aracılığıyla en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlanarak can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. VETBÜLANS, 1 Temmuz’dan bu yana 377 sokak hayvanına acil müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından Büyükşehir’e ait bakımevlerine götürülen sokak hayvanları sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.





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