Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler Balıkesir'deki panelde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler Balıkesir'deki panelde anıldı

AA

Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler Balıkesir'deki panelde anıldı

BALIKESİR (AA) - Türk edebiyatının usta kalemlerinden "7 Güzel Adam"dan ikisi merhum yazar Rasim Özdenören ve ikizi merhum şair ve mütefekkir yazar Alaeddin Özdenören, Balıkesir’de düzenlenen “Fikir Çilesinin İkiz Yolcuları” adlı panel ile anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Bahtiyar Arslan ve Metin Önal Mengüşoğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Panelde Rasim Özdenören ve kardeşi Alaattin Özdenören ile yaşadığı bazı anıları anlatan Metin Önal Mengüşoğlu, Türklerin duygusal bir toplum olduğunu söyledi.

Mengüşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünceyi çoğu kere duygunun arkasına saldığımız için çok şey kaybettik ama biz buyuz, bizim toplum bu. Bundan kolay kolay kurtulmak mümkün değil. Özellikle bizim toplumda bizden önce vefat etmiş olanların sadaka-i cariyesinden söz ederiz. Ölen insanın amel defteri kapanır ama sadaka-i cariye olarak çeşme yaptırdıysa, salih bir evladı varsa onun defteri açık kalır. Şairlerin, ediplerin bize bıraktığı sadaka-i cariyesi ise şiirleri, kitaplarıdır. Bunu şunun için söylüyorum; şairlerin, ediplerin, yazarların bizden önce uçup gitmiş olanların sadaka-i cariyesi biraz da biziz. Elimizdeki bu kitapları okuduğumuz ve okuttuğumuz müddetçe aynı zamanda o sadaka-i cariyesi devam edecektir."

Panelde daha sonra Prof. Dr. Mehmet Narlı ile Doç. Dr. Bahtiyar Arslan, Özdenören kardeşlerle ilgili duygu ve düşüncelerini, yaşamlarından kesitleri anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İvrindi'nin kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER İvrindi'nin kırsal mahalle yollarında asfaltlama ...
Balıkesir'de VETBÜS ile 1939 sahipsiz hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de VETBÜS ile 1939 sahipsiz hayvan tedavi ...
Daskyleion antik şehrinde 2 bin 500 yıllık su şebekesi bulundu
YEREL HABERLER Daskyleion antik şehrinde 2 bin 500 yıllık su ...
Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim ...
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazası, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazası, Anayasa ...
Balıkesir'de yakalanan 61 uyuşturucu şüphelisinden 12'si tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan 61 uyuşturucu şüphelisinden ...
Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin ...
Balıkesirspor'da kamp başladı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da kamp başladı
Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı 
YEREL HABERLER Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye ...
Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği ...
Tarlada Sıfır Atık projesiyle 10 adet kuzu kazandılar
YEREL HABERLER Tarlada Sıfır Atık projesiyle 10 adet kuzu kazandılar
Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
YEREL HABERLER 3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; ...
Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
YEREL HABERLER Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.