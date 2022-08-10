Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler Balıkesir'deki panelde anıldı

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BALIKESİR (AA) - Türk edebiyatının usta kalemlerinden "7 Güzel Adam"dan ikisi merhum yazar Rasim Özdenören ve ikizi merhum şair ve mütefekkir yazar Alaeddin Özdenören, Balıkesir’de düzenlenen “Fikir Çilesinin İkiz Yolcuları” adlı panel ile anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Bahtiyar Arslan ve Metin Önal Mengüşoğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Panelde Rasim Özdenören ve kardeşi Alaattin Özdenören ile yaşadığı bazı anıları anlatan Metin Önal Mengüşoğlu, Türklerin duygusal bir toplum olduğunu söyledi.

Mengüşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünceyi çoğu kere duygunun arkasına saldığımız için çok şey kaybettik ama biz buyuz, bizim toplum bu. Bundan kolay kolay kurtulmak mümkün değil. Özellikle bizim toplumda bizden önce vefat etmiş olanların sadaka-i cariyesinden söz ederiz. Ölen insanın amel defteri kapanır ama sadaka-i cariye olarak çeşme yaptırdıysa, salih bir evladı varsa onun defteri açık kalır. Şairlerin, ediplerin bize bıraktığı sadaka-i cariyesi ise şiirleri, kitaplarıdır. Bunu şunun için söylüyorum; şairlerin, ediplerin, yazarların bizden önce uçup gitmiş olanların sadaka-i cariyesi biraz da biziz. Elimizdeki bu kitapları okuduğumuz ve okuttuğumuz müddetçe aynı zamanda o sadaka-i cariyesi devam edecektir."

Panelde daha sonra Prof. Dr. Mehmet Narlı ile Doç. Dr. Bahtiyar Arslan, Özdenören kardeşlerle ilgili duygu ve düşüncelerini, yaşamlarından kesitleri anlattı.



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