Manyaslı gençler "Ulu Çınarlar" projesi ziyaretlerine başladı

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BALIKESİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının projesi olan "Ulu Çınarlar", Balıkesir'in Manyas ilçesinde de hayata geçirildi.

Manyas Müftülüğü gönüllü gençlerince gerçekleştirilen proje kapsamında Müftülük Gençlik Koordinatörü ve manevi rehber Nurgül Çelik ile kırsal Kulak Mahallesi'nde Ümmühan (90) ve İsmail Demir (95) çifti ziyaret edildi.



İlçe Müftüsü Abdullah Bostan, yaptığı açıklamada, her ay ilçe genelinde bir yaşlı ailenin veya yalnız yaşayan yaşlının ziyaret edileceğini bildirdi.



Büyükleri ve gençleri bir araya getirerek kuşaklar arasında kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayacaklarını belirten Bostan, projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını ifade etti.







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