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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Ölmez ağacın gölgesinde" temasıyla yazar Sabahattin Ali anısına düzenlenen 5'inci Edremit Kitap Fuarı başladı.

Edremit Belediyesince Altınkum Mahallesi belediye tesislerinde gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.



Akın, "Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak asla umutsuzluğa kapılmadık. Asla ve asla umutsuzluk bizim yüreğimizde, kanımızda, ciğerimizde, bedenimizde yok." dedi.

Akın, kitap okumanın özgürleştireceğini, gençleri heyecanlandıracağını, bilgilendireceğini de söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da 9 gün sürecek kitap fuarında 60 yayınevinin stant açtığını, 40 söyleşinin yapılacağını ve 200 yazarın okurlarıyla buluşacağını belirtti.

Açılış töreninin ardından katılımcılar kitap fuarındaki stantları gezdi.

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