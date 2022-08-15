Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere kovan desteği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye’de 20 kadına 100 arılı kovan ve 40 arısız kovan desteğinde bulundu.

Türkiye’nin en büyük Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’ni bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde son olarak Burhaniye İlçesi’nde Hacıbozlar, Kırtık ve Kuyumcu Mahallesi’nde arıcılık kurslarına katılan 20 kadına 100 arılı kovan ve 40 arısız kovan desteğinde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça’nın katılımlıyla Burhaniye Hacıbozlar Mahallesi’nde düzenlenen törende kadın üreticilere kovanları teslim edildi.











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