CHP'li Yıldırım Kaya, Edremit Belediyesini ziyaret etti

BALIKESİR (AA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, 5. Edremit Kitap Fuarı'na katılmak üzere geldiği ilçede, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan, MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaya, bu düzenlemenin 20 bine yakın köy okulunun yeniden açılmasını gündeme getirdiğini söyledi.

Bu yönetmelik değişikliğinin bugüne kadar Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konu olduğunu savunan Kaya, şöyle konuştu:

"Özellikle bir öğrencinin bile olduğu yerde ana sınıfı açılması ve norm kadro uygulaması getirildi. Ana sınıfı öğretmeni, bir öğrencinin olduğu köye de verilecek demek. Ayrıca 20 bine yakın köy okulu kapalı. Köy okullarında da birden 20'ye kadar öğrenci mevcudu olan her köye bir öğretmen verilmesi ve bunların norm kadroya geçirilmesi konusunu gündeme getirdi. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim de dillendirdiğimiz ve talep ettiğimiz bir konuydu. Şimdi yapılması gereken iş, acilen 20 bin ana sınıfı öğretmeni, 20 bin sınıf öğretmeni ataması yapılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığının zaman geçirmeden 1 Eylül tarihine yetiştirilecek şekilde bu atamayı devreye sokması gerekir."

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