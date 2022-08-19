Edremit'te 13 derslikli okulun temeli atıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Avcılar İlk ve Ortaokulu'nun yerine hayırsever iş insanı Agah Ferhatoğlu'nun destekleriyle yapılacak 13 derslikli okulun temeli atıldı.

Kırsal Avcılar Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Yardımcısı Şükrü Kara, böyle bir eseri Türk insanının hizmetine sunmalarından dolayı Ferhatoğlu ailesinin tarihi bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Kazanılmış alın teriyle birikimlerini toplum yararına harcayan ve gerekli görüldüğünde her işte taşın altına elini koyan bir aile Ferhatoğlu ailesi. Her yerde desteklerini görüyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Odabaş da okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İş insanı Ferhatoğlu ise aile olarak yaşadıkları bölgeye değer katmak ve farkındalık oluşturmanın arzusunda olduklarını dile getirdi.

Ferhatoğlu, okulun temelini atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İnşallah okulumuzu Cumhuriyetin 100'üncü yılında eğitim ve öğretim hayatına geçirmenin büyük istek ve arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesinden sonra protokol üyeleri ve Ferhatoğlu ailesi butona basarak Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulunun temeline ilk harcı döktü.

Ferhatoğlu tarafından 4 bin 186 metrekare arsa üzerine 2 katlı olarak yaptırılacak okulda bir ana sınıfı olmak üzere 13 derslik ve 4 laboratuvar yer alıyor.

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