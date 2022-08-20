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Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı

AA

Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bağcılar Belediyesi desteğiyle ikincisi düzenlenen "Engelsiz Dalış Kampı"na katılan engelli dalgıçlar sertifikalarını aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde Onyedi Eylül Üniversitesi Hüseyin Avni Kocaman Deniz Bilimleri Merkezi'ndeki törende, engelli dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.

Gösterinin ardından konuşan Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Cihangir Boz katılımcılara teşekkür etti.

Boz, kampın Eti Maden İşletmeleri'nin sponsorluğunda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Katılımcılar, pratik ve teorik bilgilerini birlikte uyguladılar. Engelli bireylerin eğitim aldıktan sonra güzel başarılar elde ettiğini gördük. Başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise engelli bireyler için yaptıkları çalışmalardan bahsederek şöyle devam etti:

"Önce Bağcılar'da 'sıfır engel' dedik. 'Birlikte daha güzel' dedik ve kocaman aile olduk. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren simgelerden biri de engellilerin hayata katılımıdır. Farkındalık oluşturmada zihinsel dönüşüm kazandı. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engelliler sarayından 16 bin öğrencimizi mezun ettik."

Törende engelli dalgıçlar ile Su Altı Teknolojisi Programı öğrencilerine sertifika ve plaketleri verildi.

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