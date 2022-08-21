Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı

AA

Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde Milattan Önce (M.Ö.) 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi M.Ö. 2 bin yılına kadar uzanan ilçeye 32 kilometre mesafede bulunan Altınoluk mahallesindeki Antandros Antik Kenti'nde, yaklaşık 2 bin 350 yıllık Kibele heykeline rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle antik kentte yürütülen 21. dönem kazılarında rastlanan M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Kibele heykeli kazı ekibini oldukça heyecanlandırdı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antandros Antik Kenti'nde 15 gündür yürüttükleri kazı çalışmasında heyecan verici bir bulguya rastladıklarını söyledi.

Roma villasının duvarlarında duvar taşı olarak kullanılmış bir heykel bulduklarını belirten Polat: "Ne yazık ki tam olarak korunmuş durumda değil. 30 santim yüksekliğe sahip bir mermer heykelcik bu. Başı da ne yazık ki korunmamış. Ama korunduğu kadarıyla bunun bir Kibele heykeli olduğunu anlıyoruz." dedi.

Kibele'nin İda Dağı (Kazdağları) Antandros için çok önemli bir tanrıça olduğunun altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Kazdağları bilindiği gibi muhteşem bir doğa, muhteşem bir yaban hayatı ve bunun koruyucusu olarak da Kibele, kaçınılmaz bir görev üstleniyor. Biz antik kaynaklardan 'Kibele İdean' diye kültür olduğunu biliyoruz. Yani İdalı Kibele. Biz bunun burada var olduğunu bildiğimiz bu külte ait bir heykelciği ilk kez ele geçirdik. Bu açıdan önemli."

Polat, tahtta oturur vaziyetteki Kibele heykelinin iki yanında aslan figürleri olduğunu ve kucağında da bir başka aslanın sarı bölümünün korunmuş olduğunu kaydetti.

Polat, Kibele'nin doğa yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Truva düştükten sonra şehirden kaçıp yeni bir yurt aramak için yola çıkan Aeneas'ın gemilerini yapmaya bölgeye geldiğinde Kibele'nin kendi kutsal koruluğundan Aeneas'a ağaç kesip gemilerini yapma izni verdiğini ve onun koruması altında yola çıktıklarını belirten Polat, o açıdan Kibele İdaean'ın kendileri için de çok önemli ve bunun bir kanıtı olarak da bu heykelciğin Antandros için çok değerli olduğunun altını çizdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su ...
Edremit'te 13 derslikli okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Edremit'te 13 derslikli okulun temeli atıldı
Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde ...
CHP'li Yıldırım Kaya, Edremit Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li Yıldırım Kaya, Edremit Belediyesini ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.