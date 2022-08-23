Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 2022-2023 akademik yılında yaklaşık 21 öğrenciye hizmet vereceklerini bildirdi.

Özdemir, Merkez Yerleşke'de düzenlenen basın toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerin genel doluluk oranının yüksek olduğunu söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin, doluluk oranı bakımından 9'uncu sırada yer aldığını belirten Özdemir, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ve yatay geçişler sonrası gelen ya da ayrılan öğrenci sayıları sonucunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında TÖMER hariç 1818'i uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 21 bin öğrenci sayısına ulaşacaklarını aktardı.

Öğrenci sayılarının yüzde 13'ünün Bandırma ve çevresinde yaşayanlardan oluştuğunu, bu oranın geçen seneye göre yükseldiğini aktaran Özdemir, bunun da öğrencilerin kendi şehirlerindeki üniversiteleri tercih etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl ağırlıklı olarak lisansüstü olmak üzere 16-17 yeni bölüm ve program açtık. Denizcilik Fakültemizin gelişimine önem veriyoruz. Bu sene Denizcilik Fakültemizde Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizde İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri ve Denizcilik Meslek Yüksekokulumuzda Deniz ve Liman İşletmeciliği programımız öğrenci alımına başladı. Sonrasında Tıp Fakültemiz geliyor. Yine Spor Bilimleri Fakültemize yoğun bir talep var. Bu yıl bu fakültemize yetenek sınavı ile öğrenci almayı istedik. 80 kişilik açılan kontenjana 800 başvuru oldu. Ülkemizi spor alanında ileride en iyi şekilde temsil edecek öğrencileri yetiştiririz diye umuyorum.

Gönen Meslek Yüksekokulumuzda yer alan Bilişim Güvenliği Teknolojisi programımız var. Siber güvenliği konusunda çalışmalar var. Geçenlerde YÖK’te, bu programa sahip olan üniversitelerle bir toplantı yapıldı. Bizi de davet ettiler, güzel, verimli bir toplantı oldu. Gönen Meslek Yüksekokulumuzu ikiye bölerek, teknik programları bir araya getirerek orayı Bilişim Meslek Yüksekokulu şeklinde isimlendirmek istiyoruz. Yine Manyas Meslek Yüksekokulumuzda sosyal bilimler alnında programlar ağırlıkta olduğu için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Erdek Meslek Yüksekokulumuzu da Turizm Meslek Yüksekokulu şeklinde revize etmek istiyoruz. Üniversitemizin altyapı itibarıyla da büyüdüğünü söylemek gerekir. 8’i aktif olan 10 yerleşkemiz mevcut. Bir binada başladığımız faaliyetlerimize şu anda 6 binada devam etmekteyiz. Tıp Fakültesi binamızın inşaatı başlayacak."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı (BANÜV) olarak bu yıl daha çok sayıda kişiye burs vermek için hazırlıklarının sürdüğüne değinen Özdemir, hayırseverlerden burs konusunda destek istedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Genel Sekreter Cihangir Boz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe katıldı.

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