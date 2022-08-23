Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak

AA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 2022-2023 akademik yılında yaklaşık 21 öğrenciye hizmet vereceklerini bildirdi.

Özdemir, Merkez Yerleşke'de düzenlenen basın toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerin genel doluluk oranının yüksek olduğunu söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin, doluluk oranı bakımından 9'uncu sırada yer aldığını belirten Özdemir, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ve yatay geçişler sonrası gelen ya da ayrılan öğrenci sayıları sonucunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında TÖMER hariç 1818'i uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 21 bin öğrenci sayısına ulaşacaklarını aktardı.

Öğrenci sayılarının yüzde 13'ünün Bandırma ve çevresinde yaşayanlardan oluştuğunu, bu oranın geçen seneye göre yükseldiğini aktaran Özdemir, bunun da öğrencilerin kendi şehirlerindeki üniversiteleri tercih etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl ağırlıklı olarak lisansüstü olmak üzere 16-17 yeni bölüm ve program açtık. Denizcilik Fakültemizin gelişimine önem veriyoruz. Bu sene Denizcilik Fakültemizde Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizde İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri ve Denizcilik Meslek Yüksekokulumuzda Deniz ve Liman İşletmeciliği programımız öğrenci alımına başladı. Sonrasında Tıp Fakültemiz geliyor. Yine Spor Bilimleri Fakültemize yoğun bir talep var. Bu yıl bu fakültemize yetenek sınavı ile öğrenci almayı istedik. 80 kişilik açılan kontenjana 800 başvuru oldu. Ülkemizi spor alanında ileride en iyi şekilde temsil edecek öğrencileri yetiştiririz diye umuyorum.

Gönen Meslek Yüksekokulumuzda yer alan Bilişim Güvenliği Teknolojisi programımız var. Siber güvenliği konusunda çalışmalar var. Geçenlerde YÖK’te, bu programa sahip olan üniversitelerle bir toplantı yapıldı. Bizi de davet ettiler, güzel, verimli bir toplantı oldu. Gönen Meslek Yüksekokulumuzu ikiye bölerek, teknik programları bir araya getirerek orayı Bilişim Meslek Yüksekokulu şeklinde isimlendirmek istiyoruz. Yine Manyas Meslek Yüksekokulumuzda sosyal bilimler alnında programlar ağırlıkta olduğu için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Erdek Meslek Yüksekokulumuzu da Turizm Meslek Yüksekokulu şeklinde revize etmek istiyoruz. Üniversitemizin altyapı itibarıyla da büyüdüğünü söylemek gerekir. 8’i aktif olan 10 yerleşkemiz mevcut. Bir binada başladığımız faaliyetlerimize şu anda 6 binada devam etmekteyiz. Tıp Fakültesi binamızın inşaatı başlayacak."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı (BANÜV) olarak bu yıl daha çok sayıda kişiye burs vermek için hazırlıklarının sürdüğüne değinen Özdemir, hayırseverlerden burs konusunda destek istedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Genel Sekreter Cihangir Boz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları ...
Balıkesirspor'da kombineler satışta
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da kombineler satışta
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir'de konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ...
Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor
Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı
YEREL HABERLER Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.