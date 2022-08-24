AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahalleleri ziyaret etti

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahallerini ziyaret etti.

AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay tarafından karşılanan Uygur, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, her zaman sahada olduklarını söyledi.

Bütün sıkıntıların atlatılacağını ifade eden Uygur, "Milletle beraberiz, 6'lı masadan bir şey çıkmaz, politikaları birbiriyle uyuşmuyor, bir Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar." dedi.

Uygur, konuşmanın ardından Manyas'ın kırsal Cumhuriyet, Peynirkuyu, Erecek ve Koçoğlu mahallelerini ziyaret etti.

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