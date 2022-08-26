"Dünya Habitat Günü" Balıkesir’de kutlanacak

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BALIKESİR (AA) - Dünya Habitat Günü etkinliklerinin bu yıl ekim ayında Balıkesir'de gerçekleştirileceği bildirildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington DC, Şangay gibi şehirlerde kutlanan Dünya Habitat Günü'ne bu yıl Balıkesir’in ev sahipliği yapacağı kaydedildi.



Programa 120 ülkeden temsilcilerin katılmasının beklendiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1986 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Türkiye’de; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 2020 yılında başlatmış olduğu girişimler neticesinde Birleşmiş Milletler, Dünya Habitat Günü’nün 2022 yılında Balıkesir’de yapılmasına yönelik karar aldı.

Birleşmiş Milletler - HABİTAT, 1985 yılından bu yana şehir yerleşimleri, konut ve yaşam alanlarında çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Dünya Habitat Günü ise başta küresel iklim değişikliği olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür."

Kurulan evrensel iş birlikleri sayesinde Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin Balıkesir'e kazandırıldığı belirtilen açıklamada, Dünya Çevre Durum Merkezi Projesi için de gün sayan Büyükşehir Belediyesinin, Birleşmiş Milletler ile Balıkesir’de Gençlik Modelini uyguladığı ifade edildi.



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