Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Kantarlıoğlu ile Miraç Kaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Kayseri'den Balıkesir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akın'a makamında ziyarette bulundu.

Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başsavcı Akın'a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Başsavcı Akın'a, "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" ve "Hasan Basri Çantay" kitaplarını hediye etti.

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