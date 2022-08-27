Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde liman bölgesinde dip temizliği etkinliğinin beşincisi gerçekleştirildi.

Bandırma Rotary Kulübü, Erdek Belediyesi ve Erdek Dalış Kulübü ortaklığında düzenlenen dip kıyı temizliğinde, şişeden sandalyeye, kutudan lastiğe denizden yaklaşık 2 tonluk atık çıkarıldı.

Etkinliğe katılan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yaptığı açıklamada, Erdek’in temizlenmesine ve bu tür farkındalık etkinliklerine belediye olarak her zaman destekte bulunduklarını bildirdi.

Karışık, "Kapımız şehrimize fayda sağlayan herkese açık. Ben de Bandırma Rotary Kulübüne bu etkinliği geleneksel hale getirdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Burak Uğur ise belediyeye, dalış kulübüne, dalgıçlara ve çevre gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Bandırma Rotary Kulübü Sürdürülebilir Çevre Komitesi Başkanı Erdoğan Çıkrıkçı ise doğa ve çevreye ilişkin farkındalık etkinliklerinin süreceğini aktardı.



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