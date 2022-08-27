Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı

AA

Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde liman bölgesinde dip temizliği etkinliğinin beşincisi gerçekleştirildi.

Bandırma Rotary Kulübü, Erdek Belediyesi ve Erdek Dalış Kulübü ortaklığında düzenlenen dip kıyı temizliğinde, şişeden sandalyeye, kutudan lastiğe denizden yaklaşık 2 tonluk atık çıkarıldı.

Etkinliğe katılan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yaptığı açıklamada, Erdek’in temizlenmesine ve bu tür farkındalık etkinliklerine belediye olarak her zaman destekte bulunduklarını bildirdi.

Karışık, "Kapımız şehrimize fayda sağlayan herkese açık. Ben de Bandırma Rotary Kulübüne bu etkinliği geleneksel hale getirdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Burak Uğur ise belediyeye, dalış kulübüne, dalgıçlara ve çevre gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Bandırma Rotary Kulübü Sürdürülebilir Çevre Komitesi Başkanı Erdoğan Çıkrıkçı ise doğa ve çevreye ilişkin farkındalık etkinliklerinin süreceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor ilk maçta gurbette
YEREL HABERLER Balıkesirspor ilk maçta gurbette
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet ...
"Dünya Habitat Günü" Balıkesir’de kutlanacak
YEREL HABERLER "Dünya Habitat Günü" Balıkesir’de kutlanacak
Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar ...
Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı
Edremit'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Edremit'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma
YEREL HABERLER Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya ...
GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya yönelik tehdit içeren konuşmalara soruşturma
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya yönelik ...
Balıkesir'de sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı
"22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği" 1 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER "22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı ...
Balıkesir'de arpa yığınının içine gizlenmiş etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de arpa yığınının içine gizlenmiş etil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.