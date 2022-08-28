Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Emrah Ünal
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah (Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 90+1 Mihojevic)
Goller: Dk. 65 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mamah, Dk. 45+2 Arslanagic (Göztepe)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.