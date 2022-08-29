Balıkesir'de keman virtüözü Cihat Aşkın'ın başlattığı projeyle konserler verildi

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BALIKESİR (AA) - Keman virtüözü Cihat Aşkın'ın başlattığı "Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları" (CAKA) projesi kapsamında Balıkesir'de 5 ilçede 14 konser verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CAKA projesiyle keman çalmayı özendirmek ve yaygınlaştırmak, aynı zamanda yetenekli genç kemancıları keşfederek uluslararası alanda kariyer imkanlarına yönlendirmeyi hedefleyen Aşkın, 5 ilçede konserler sundu.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kentte gerçekleştirilen akademinin final konseri Ayvalıki ilçesinde yapıldı.

"Sibelius Andante Festivo", "Vivaldi İki Keman Konçertosu", "Gerswin Summertime" gibi önemli eserlerin seslendirildiği konserlerin finalinde, Balıkesir'in yöresel oyunlarından biri olan "Pamukçu Bengi Zeybeği" yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip seslendirildi.

Final konseri, CAKA hocalarının da katılımıyla çalınan Ziraat Marşı ile son buldu.

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