Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i transfer etti

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Daha önce MKE Ankaragücü'nün 19 yaş altı takımı, Menemenspor ve Göztepe'de oynayan Emre Batuhan Adıgüzel, kariyerindeki 63 maçta 1 gol attı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.