Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla sürdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından göndere bayrak çekildi.

İstihkam Yüzbaşı Ali Daydal’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı törende, halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirle okundu.

Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği kahramanlık türkülerini müteakip resmigeçit töreniyle tamamlanan programa, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen İzmir Bandosu seslendirdiği marşlarla katıldı.

Kutlamalarda, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Coşkun, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

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