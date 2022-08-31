Balıkesir'deki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğunun belirlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun Valilik tarafından da yakından takip edildiği vurgulandı.

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