Ayvalık'ta turizm hareketliliği sonbaharda da devam edecek

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - İç turizmin yoğun olduğu Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde haziran ayında başlayan ziyaretçi hareketliliği sürüyor.

Başta Cunda (Alibey) olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, Türkiye'nin en temiz plajlarından 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı'nın yanı sıra Şeytan Sofrası gibi rağbet gören turistik yerleri, kamp ve dalış alanlarıyla ilgi görüyor.

Kendine özgü gastronomisi de bulunan ilçe, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kovid-19 salgınının etkilerinin iyice azalmasıyla haziran ayında başlayan, bugünlerde çoğu tesisi yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştıran turizm hareketliliğinin sonbaharda da devam etmesi bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, işletmelerden aldıkları geri dönüşlere göre 2022 turizm sezonunu oldukça iyi geçirdiklerini anlattı.

Ağustos ayında yaşadıkları yoğunluğun sürmesini temenni eden Ergin, şunları kaydetti:

"Sezonun yoğun geçmesi ilçe ekonomisi için önemli. Bu hareketliliğe ilçe halkı olarak ihtiyacımız var. Tabii ki ilçemizde işlerin iyi olması bizleri de sevindiriyor. Zira ilçemizdeki turizmcilerimizin ve işletmecilerimizin kendilerine göre planları programları, borçları var. Çarklarını çevirebilmeleri için bir beklenti içindeydiler. Bu beklentinin yakalanmış olmasından memnunluk duyarız. Bu hareketlilik şehrimize ekonomik anlamda bir rahatlık katacaktır."

- "Ekim ve kasım ayları için rezervasyon yaptıranlar var"

Ergin, iç turizmde bu seviyeyi yakalamalarında ulaşımın önemli bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Bunun ilçe için çok ciddi bir avantaj sağladığını dile getiren Ergin, "Ayvalık, ulaşılabilir bir şehir oldu. İstanbul ve Bursa gibi metropol kentlere ciddi anlamda bir yakınlaşma söz konusu. Bugün 3-3,5 saatte İstanbul'a gidebiliyorsunuz ya da İstanbul'dan buraya gelinebiliyor. Özellikle kışın bile hafta sonları bir hareketlilik oluyor." dedi.

Ergin, okulların açılması ve izinlerin bitip çalışanların işlerine dönmesi gibi özel durumlara rağmen hareketliliğin eylül ayı ve sonrasında süreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Uygulama Otelinin de bağlı olduğu Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü Abdülaziz Yük de turizm sezonunu beklentilerinin üzerinde yoğunlukla geçirdiklerine dikkati çekti.

Uygulama otelinin 400 yatak kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yük, "Bu yıl haziran ayı itibarıyla ülkemizin 81 ilinden yoğun bir talep aldık. Bu talepleri de en iyi şekilde karşılamaya çalıştık. Şu anda otelimizdeki doluluk yüzde 100. Şu an için rezervasyon taleplerimizi gözden geçirdiğimizde, eylül ayı sonuna kadar yoğun bir talep aldığımızı görebiliyoruz. Hatta ekim ve kasım aylarında da bu taleplerin geldiğini şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

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