Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

AA

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Lige iki galibiyetle başladık. İnşallah bunun devamının gelmesi için takım halinde elimizden geleni yapacağız. Takımımıza son sol bek olarak Caner ile beraber her zaman her mevkisine iki oyuncu olarak düşünmüştük, takımımıza sol bek Emre Batuhan Adıgüzel de geldi. Bizden de Abdullah Balıkçı Karacabeyspor'a kiralık olarak gitti. Transfer döneminde sonuna kadar gelen, giden bazı arkadaşlar olabiliyor. Şu an için transfer düşünmüyoruz ama, her an değişebiliyor."

Gürsel, Denizlispor deplasmanında üç puan almak için en iyi mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden hububat üretimine 2 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden hububat ...
Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek ...
Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada ölen Zeliha Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada ölen ...
Ayvalık'ta turizm hareketliliği sonbaharda da devam edecek
YEREL HABERLER Ayvalık'ta turizm hareketliliği sonbaharda da devam ...
Balıkesir'deki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'deki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı ...
Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
'Yıpranmış bayrak, uykumu kaçırıyor' dedi, bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
YEREL HABERLER 'Yıpranmış bayrak, uykumu kaçırıyor' dedi, bir gecede ...
Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i transfer etti
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i ...
Balıkesir'de traktör devrildi, amca-yeğen öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de traktör devrildi, amca-yeğen öldü, 2 ...
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni ...
Balıkesir'de keman virtüözü Cihat Aşkın'ın başlattığı projeyle konserler verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de keman virtüözü Cihat Aşkın'ın başlattığı ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 salça makinesini üreticiye hibe etti
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 salça makinesini ...
"Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" başlıyor
YEREL HABERLER "Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" başlıyor
Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede ...
Balıkesirspor hakeme tepkili
YEREL HABERLER Balıkesirspor hakeme tepkili
Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı
Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.