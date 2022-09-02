Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Ticaret Odası, Zeytinyağı Duyusal ve Kimyasal Analiz Laboratuvarının geliştirilerek Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarına dönüştürülmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; altyapısı ihracata yönelik geliştirilecek olan yeni laboratuvar ile Balıkesir’de üretilip ihraç edilen gıda ürünlerine yönelik analizlerin yapılarak ihracatta güvenli ve kaliteli ürün şartının karşılanması hedefleniyor.



Gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırması beklenen laboratuvar sayesinde hem maliyetlerde hem de işlem sürecinde avantajlar sağlanacak. Burhaniye’de kurulacak laboratuvar sadece Balıkesir’e değil, Çanakkale’ye de hizmet edecek.

Laboratuvarda bulunan cihazların geliştirilmesiyle; meyve sebze ve ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı ve aromatik bitkiler olmak üzere 5 temel gıda grubuna hizmet vermesi planlanıyor. ‘Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarında; Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ürettiği katma değerin ve rekabet gücünün artırılması için kalite, güvence, Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek.

Burhaniye Ticaret Odası ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir ve bölgesinde üretilen ürünlerin analizleri yerinde yapılarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Bu laboratuvar, ürettiğimiz ürünlerin kalitesinin artmasına vesile olacak. Çalışmalarından ötürü Burhaniye Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.



Balıkesir ve bölgesinde üretilen birçok ürünün analizlerinin yapılacağı, donanımlı bir laboratuvarı Büyükşehir Belediyesi ile şehre kazandıracaklarını kaydeden Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ise “Burada yaklaşık 700 çeşit pestisite bakacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bölgemiz için hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.





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