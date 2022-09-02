İlk ürünlerin hasadını yapan Manyaslı çiftçiler, ikinci ürün ekimine başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde sulanabilir tarım arazilerine önce hububat ekimi yapan çiftçiler, hasat sonrası arazilerini fasulye, mısır ve domates ekerek değerlendiriyor.

Haziran ayı son haftasında ekimi yapılan ürünler boy ve verim olarak çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Bir gübre firmasının pazarlama direktörü olan Ziraat Yüksek Mühendisi İrfan Sürer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilinçli çiftçilerin karşılığını fazlasıyla alacağını söyledi.

Sürer, Manyas Ovası'nın çok verimli olduğunu belirterek, "Çiftçi dostlarımız ekim ve dikimi zamanında yaptığında ve tabii sonrasında gübre ve ilaçlamayı zamanında yaptığında en ektiği üründe iyi verime ulaşır." dedi.

Üreticilerden Mehmet Karakaş da ikinci ürünü 25 Haziran'da ektiklerini ve 20 gün sonra hasada başlayacaklarını dile getirdi.

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