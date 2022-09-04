Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 çocuğa sünnet eğlencesi yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında belediye tarafından düzenlenen törende, 16 çocuk için sünnet töreni gerçekleştirildi.

Hasan Pekdemir Parkı'nda düzenlenen programda, sünnet şöleni, sünnet konvoyu, takı töreni, sünnet kınası, mehteran ve halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, törende yaptığı konuşmada, çocuklar için çalıştıklarını ve onlar için güzel bir Bigadiç bırakacaklarını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da "Büyük zaferimizin ve kurtuluşunun yüzüncü yılındayız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Rabbim gençlerimizin çocuklarımızın yollarını bahtlarını açık etsin, onları vatana millete ve ailelerine hayırlı bir evlat eylesin." dedi.

Etkinlikte, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve protokol üyeleri tarafından sünnet çocuklarına altın takılarak hediyeler verildi.



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