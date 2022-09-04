Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı

AA

Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde ilk ve son kez çiçek açan agave bitkisi, Ayvalık Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Bir kez çiçek açınca kuruyan, Türkiye'de, "sabır çiçeği ve "yüzyıl çiçeği" olarak da bilinen agave bitkisi, Ayvalık’ta deniz kenarına 30 metre yakınlıkta bir parkta 60 yıl sonra ilk ve son defa çiçek açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan agave bitkisinin Orta Amerika ve Meksika menşeli endemik bir tür olduğunu kaydeden, Ayvalık Belediyesi’nde görevli orman mühendisi Orçun Bodur, ülkemizde ise Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştiğini dile getirdi.

Çiçek açarak boyu yaklaşık 10 metreye erişen bitkinin özellikle peyzaj süslemelerinde kullanıldığının altını çizen Bodur, "Bu bitkinin en önemli özelliği 60 ile 100 yıl arasında çiçek açması ve çiçek açtıktan sonra da çürüyerek yaşamını yitirmesidir.” dedi.

Kaktüsgillerden olan bitkinin Orta Amerika’da üretilen agave şurubunun, glikoz içermediği için tatlandırıcı olarak kullanıldığını kaydeden Bodur, "Ayvalık’ta da Sahilkent Mahallesinde iki adet agave bitkisi açmış durumda. Yaklaşık 10 metreye yakın boyu uzayabilen bu bitki çiçek açtıktan sonra da yaşamını kaybedip doğal ortama karışacak.” ifadelerini kullandı.

Bu bitki dünyanın her bölgesinde yetişen bir tür olmadığını vurgulayan Bodur, "Dünyanın nadir yerlerinde yetişmekte ve tropik iklim koşullarını sevmektedir. Ülkemizde de Ege ve Akdeniz sahil şeritlerinin tropikal iklime yakın olmasından dolayı bu bitki bu bölgelerde bol miktarda yetişip çoğaltılabiliyor. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak bu bitkiyi peyzaj alanlarımıza diktiğimiz gibi, kendi kendine yetişenler de var. Ama bu sene itibariyle ilçemizde iki adet agavenin çiçek açtığını gördük. Kaktüs familyasından olduğu ve az su istediği için yetiştirilmesi kolay olabiliyor. Örneğin bu bitkiden bir parça kesip, kurak iklime sahip bir bahçedeki toprağın yüzeyine ekildiğinde bol miktarda yetiştirilebilir.” diye konuştu.

Sokaklarındaki kaktüsün çiçek açıp bir anda 10 metrelik ağaç haline geldiğini kaydeden Sahilkent Mahallesi Basın Sahil Sitesi sakinlerinden Hüseyin Tavas da yazlığına geldiği mayıs ayından bu yana agave bitkisinin çiçek açtığını ve hızla büyüdüğünü gözlemlediğini belirtti.

Tavas şunları söyledi:

“Sadece 15-20 gün içerisinde bu boya ulaştı. Boyu uzadıktan sonra dalları çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra da bu dalların üzerinde çelenk şeklinde beyaz renkte çiçekler açtı. Şimdi bu beyaz çiçekler sararmaya ve tohum saçmaya başladı. Bu tohumlardan bazıları bizim bahçeye uçuştular. Bu tohumları inceleyince çiçeklerin uçlarında sanki bir paraşüt şeklinde bir şeyler vardı. Bir yakınım bu bitkiyi daha önce gördüğünü belirterek, Mersin’deki bir arkadaşını aradı. O zaman bu ağacın agave olduğunu anladık. Bu bitki ortalama 80 yıl yaşar, bir kez çiçek açar ve çiçek açtıktan sonra da 2 yıl kadar tohumlarını saçar ve ömrünü tamamlar.” dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalıkgücü çok mutlu
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü çok mutlu
14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
YEREL HABERLER 14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 çocuğa sünnet eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 ...
Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü
Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi ...
Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu
YEREL HABERLER Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu
Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2
Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi ...
Balıkesirspor evinde telafi arıyor
YEREL HABERLER Balıkesirspor evinde telafi arıyor
İlk ürünlerin hasadını yapan Manyaslı çiftçiler, ikinci ürün ekimine başladı
YEREL HABERLER İlk ürünlerin hasadını yapan Manyaslı çiftçiler, ...
Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı
Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Ticaret ...
Balya'da kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası kadın bulundu
YEREL HABERLER Balya'da kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası kadın ...
Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi
Balıkesir'in gastronomi değerleri, uluslararası gıda fuarında dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER Balıkesir'in gastronomi değerleri, uluslararası gıda ...
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 ...
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.