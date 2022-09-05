Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen desteklerin devam etmesi çağrısı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK- Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, ambalajlı zeytinyağı ihracatına verilen desteklemenin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Tan, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 13 milyon ağaç varlığıyla önemli yere sahip olan Edremit Körfezi'ndeki ofisinde AA muhabirine, Konsey olarak ambalajlı ve markalı ürünlerin ihracından yana olduklarını söyledi.

Tan, Türkiye'de zeytin yetiştiriciliği bakımından son derece elverişli araziler olduğunu belirtti. Birçok ülkede zeytinde kuraklık nedeniyle problemler yaşandığına işaret eden Tan, "Ülkemizde ise belki bir rekora doğru koşuyoruz. Bu durumda Türk zeytinyağlarının katma değer yaratarak satılması ve değerlendirilmesi ülkemiz ve üreticilerimizin ekonomisi bakımından çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin, dökme zeytinyağının üretiminde önemli bir konumda olduğunu anlatan Tan, şunları kaydetti:



"Yağlarını özellikle İtalya, İspanya gibi bize rakip olan ülkelere satıyordu dökme olarak. Onlar da kendi ambalajlarına koyup bizim yağlarımız raflarda, fuarlarda bize rakip olarak geliyordu. Tabii ki mecbur olunduğu zaman dökme yağ ihracatına biz karşı değiliz, fazlalık olduğu zaman, mecbur sebep olduğu zaman ama eğer böyle bir ihtiyaç yoksa Türkiye içeride tüketmeli üretimini, ihracatının da büyük oranını ambalajlı yapmalı. Bu durum katma değer yaratmak bakımından çok önemlidir."

- "Dökme yerine ambalajlı ihracat yapmalı"

Özellikle bu işe yeni başlayan gençlere dış pazarlara açılmalarını ve "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle bu pazarlarda yer almalarını öneren Tan, şöyle devam etti:

"Ben dış pazara açılmalarını hedef olarak göstermek istiyorum, sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübeli birisi olarak ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı olarak çünkü bu pazarlar İtalyanlar, İspanyollar ve son yıllarda Tunuslular tarafından işgal edilmiş durumda ya da onlar bu pazarlara girmiş durumda. Oysa ülkemiz bunu fazlasıyla hak ediyor çünkü çok becerikli iş adamlarımız var. Bu pazarlarda Türkler, özellikle bu yıl İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde Tunus gibi ülkelerde kuraklığın büyük olumsuz etkisiyle bize büyük bir fırsat doğabilir. Tabii ki oradaki kıtlık bizi de üzüyor bir zeytin üreticisi olarak ama böyle yıllarda Türkiye eline geçen bu fırsatı da değerlendirmeli. Daha fazla dökme yerine ambalajlı ihracat yapmalı."

Ambalajlı zeytinyağı ihracatına verilen desteklere değinen Tan, "Ambalajlarına göre birlik ve beşlik, 250 cc'lik, 500 cc'lik yağlara şişelerde ve tenekede ihracatta teşvik veriliyor ama bunların artarak devam ettirilmesi özellikle bu yıla özgü böyle bir önlem alınması Türkiye ihracatının da canlanması ve yeni pazarlar elde etmesi anlamına geleceği için çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

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