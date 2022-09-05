Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen desteklerin devam etmesi çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen desteklerin devam etmesi çağrısı

AA

Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen desteklerin devam etmesi çağrısı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK- Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, ambalajlı zeytinyağı ihracatına verilen desteklemenin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Tan, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 13 milyon ağaç varlığıyla önemli yere sahip olan Edremit Körfezi'ndeki ofisinde AA muhabirine, Konsey olarak ambalajlı ve markalı ürünlerin ihracından yana olduklarını söyledi.

Tan, Türkiye'de zeytin yetiştiriciliği bakımından son derece elverişli araziler olduğunu belirtti. Birçok ülkede zeytinde kuraklık nedeniyle problemler yaşandığına işaret eden Tan, "Ülkemizde ise belki bir rekora doğru koşuyoruz. Bu durumda Türk zeytinyağlarının katma değer yaratarak satılması ve değerlendirilmesi ülkemiz ve üreticilerimizin ekonomisi bakımından çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin, dökme zeytinyağının üretiminde önemli bir konumda olduğunu anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Yağlarını özellikle İtalya, İspanya gibi bize rakip olan ülkelere satıyordu dökme olarak. Onlar da kendi ambalajlarına koyup bizim yağlarımız raflarda, fuarlarda bize rakip olarak geliyordu. Tabii ki mecbur olunduğu zaman dökme yağ ihracatına biz karşı değiliz, fazlalık olduğu zaman, mecbur sebep olduğu zaman ama eğer böyle bir ihtiyaç yoksa Türkiye içeride tüketmeli üretimini, ihracatının da büyük oranını ambalajlı yapmalı. Bu durum katma değer yaratmak bakımından çok önemlidir."

- "Dökme yerine ambalajlı ihracat yapmalı"

Özellikle bu işe yeni başlayan gençlere dış pazarlara açılmalarını ve "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle bu pazarlarda yer almalarını öneren Tan, şöyle devam etti:

"Ben dış pazara açılmalarını hedef olarak göstermek istiyorum, sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübeli birisi olarak ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı olarak çünkü bu pazarlar İtalyanlar, İspanyollar ve son yıllarda Tunuslular tarafından işgal edilmiş durumda ya da onlar bu pazarlara girmiş durumda. Oysa ülkemiz bunu fazlasıyla hak ediyor çünkü çok becerikli iş adamlarımız var. Bu pazarlarda Türkler, özellikle bu yıl İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde Tunus gibi ülkelerde kuraklığın büyük olumsuz etkisiyle bize büyük bir fırsat doğabilir. Tabii ki oradaki kıtlık bizi de üzüyor bir zeytin üreticisi olarak ama böyle yıllarda Türkiye eline geçen bu fırsatı da değerlendirmeli. Daha fazla dökme yerine ambalajlı ihracat yapmalı."

Ambalajlı zeytinyağı ihracatına verilen desteklere değinen Tan, "Ambalajlarına göre birlik ve beşlik, 250 cc'lik, 500 cc'lik yağlara şişelerde ve tenekede ihracatta teşvik veriliyor ama bunların artarak devam ettirilmesi özellikle bu yıla özgü böyle bir önlem alınması Türkiye ihracatının da canlanması ve yeni pazarlar elde etmesi anlamına geleceği için çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor gücünü gösterdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor gücünü gösterdi
Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı ...
Bigadiç’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı
YEREL HABERLER Bigadiç’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü ...
Balıkesirspor - Diyarbekirspor: 4-2
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Diyarbekirspor: 4-2
Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı
Ayvalıkgücü çok mutlu
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü çok mutlu
14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
YEREL HABERLER 14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 çocuğa sünnet eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 ...
Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü
Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi ...
Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu
YEREL HABERLER Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu
Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2
Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi ...
Balıkesirspor evinde telafi arıyor
YEREL HABERLER Balıkesirspor evinde telafi arıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.