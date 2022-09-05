Bigadiç’te yarı olimpik yüzme havuzu ve termal havuzlar için açılış merasimi yapıldı

BALIKESİR (AA) - Bigadiç Belediyesi’nin yarı olimpik yüzme havuzu ve termal havuzlar düzenlenen törenle açıldı. Bigadiç Belediyesi Taş Evler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Termal Havuzları hizmete girdi.



Törende açıklamada bulunan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "belediye olarak gençlere ve spora büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Sağlıkta, eğitimde ve sporda inanılmaz bir yatırım hamlesi başlattık, yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle herkesi yüzme havuzlarımıza bekliyoruz. Açılışını yaptığımız havuzların ve tüm hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bigadiç için, Balıkesir için, komşu ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.



Açılışa Balıkesir Milletvekili AK Parti MKYK Üyesi Belgin Gökçe Uygur, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Balak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Bülent Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.





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