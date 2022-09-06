Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 lise öğrencisi katılıyor

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BALIKESİR (AA) - TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen projenin açılış töreni Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir’in farklı ilçelerinden 25 lise öğrencisinin doğayı keşfetmek, fark etmek ve korumak için katıldığı etkinliğin açılışında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ve Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan hazır bulundu.

Türkiye genelinde kabul edilen 103 projeden biri olan 100 bin lira hibe alan projenin yürütücülüğünü yapan Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Sinan Onar, projede bir yürütücü, 3 uzman, 18 eğitmen, 5 rehber ve bir sağlık personelinin görev aldığını anlattı.

Onar, "Balıkesir’in farklı ilçelerinden bilimsel çalışmalara meraklı 25 lise öğrencisinin katılımcı olduğu projemiz, gençlerimizde doğa sevgisini pekiştirmeyi, gençlerimizle bilimi buluşturmayı hedefleyen projemizin ikincisi ile ilk projemizdeki olumlu çıktıları artırarak öğrencilerimizi değerli bilim insanları buluşturmayı ve doğayı daha yakından tanıyıp korumayı amaçlıyoruz." dedi.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz ise başarıyla tamamlanan ilk projenin etkisi ve proje öğrencilerinin yaygınlaştırma çalışmalarındaki verimli dönütlerinin, kurum olarak projenin devamını hazırlamaya olan motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

"Doğayı Keşfet, Fark Et, Koru-2" isimli projenin amacının; bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak, buna bağlı olarak bilimsel olguları fark etmelerini ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmalarını sağlamak olduğunu bildiren Obuz, "Elimizdeki çok kıymetli doğal varlıkları gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak için böyle çalışmaları sürdürmeyi ve bu varlıkları gençlerimize aktarmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Proje ekibinde uzman olarak bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı da şunları aktardı:

"Doğaya hep midemiz aracılığıyla bakıyoruz. Ormanda bir meyve görsek, tanıyamasak ne olduğunu, ilk aklımıza gelen 'Yesek zehirlenir miyiz?' Yediklerimizle doğayla temasımız var. Doğa yediklerimizden ibaret zannediliyor. Arkadaşlar bir balığı yiyebilmemiz için denizin içinde binlerce organizmanın binlerce sistemin kendi kendine çalışması gerekiyor. İşte o doğa okulu bağlamında sınırlı olarak doğayı tanı, keşfet, koru. Keşfedeceğiz, tanıyacağız, neden korumamız gerektiğini anlayacağız. Parça parça seçip seçip koskoca ekosistemin tamamını işte 3 günde 5 günde anlatmak, yaşatmak mümkün değil."

Çalışma kapsamında 10 Eylül'e kadar Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi, Karacabey Longoz Ormanları ve Kuş Cenneti’nde gerçekleştirilecek projede, alanında uzman eğitmenler rehberliğinde farklı etkinlikler ile deniz ekosistemi çalışmaları, flora ve faunistik incelemeler, biyoplastik uygulamaları, arı gözlemi, iklim değişimi, ata tohumları, yaban hayatı, proje yönetimi, sanatın, dansın, dramanın ve bilişim teknolojilerinin de yer aldığı etkinlikler yapılacak.

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