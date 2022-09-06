Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 lise öğrencisi katılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 lise öğrencisi katılıyor

AA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 lise öğrencisi katılıyor

BALIKESİR (AA) - TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen projenin açılış töreni Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir’in farklı ilçelerinden 25 lise öğrencisinin doğayı keşfetmek, fark etmek ve korumak için katıldığı etkinliğin açılışında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ve Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan hazır bulundu.

Türkiye genelinde kabul edilen 103 projeden biri olan 100 bin lira hibe alan projenin yürütücülüğünü yapan Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Sinan Onar, projede bir yürütücü, 3 uzman, 18 eğitmen, 5 rehber ve bir sağlık personelinin görev aldığını anlattı.

Onar, "Balıkesir’in farklı ilçelerinden bilimsel çalışmalara meraklı 25 lise öğrencisinin katılımcı olduğu projemiz, gençlerimizde doğa sevgisini pekiştirmeyi, gençlerimizle bilimi buluşturmayı hedefleyen projemizin ikincisi ile ilk projemizdeki olumlu çıktıları artırarak öğrencilerimizi değerli bilim insanları buluşturmayı ve doğayı daha yakından tanıyıp korumayı amaçlıyoruz." dedi.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz ise başarıyla tamamlanan ilk projenin etkisi ve proje öğrencilerinin yaygınlaştırma çalışmalarındaki verimli dönütlerinin, kurum olarak projenin devamını hazırlamaya olan motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

"Doğayı Keşfet, Fark Et, Koru-2" isimli projenin amacının; bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak, buna bağlı olarak bilimsel olguları fark etmelerini ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmalarını sağlamak olduğunu bildiren Obuz, "Elimizdeki çok kıymetli doğal varlıkları gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak için böyle çalışmaları sürdürmeyi ve bu varlıkları gençlerimize aktarmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Proje ekibinde uzman olarak bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı da şunları aktardı:

"Doğaya hep midemiz aracılığıyla bakıyoruz. Ormanda bir meyve görsek, tanıyamasak ne olduğunu, ilk aklımıza gelen 'Yesek zehirlenir miyiz?' Yediklerimizle doğayla temasımız var. Doğa yediklerimizden ibaret zannediliyor. Arkadaşlar bir balığı yiyebilmemiz için denizin içinde binlerce organizmanın binlerce sistemin kendi kendine çalışması gerekiyor. İşte o doğa okulu bağlamında sınırlı olarak doğayı tanı, keşfet, koru. Keşfedeceğiz, tanıyacağız, neden korumamız gerektiğini anlayacağız. Parça parça seçip seçip koskoca ekosistemin tamamını işte 3 günde 5 günde anlatmak, yaşatmak mümkün değil."

Çalışma kapsamında 10 Eylül'e kadar Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi, Karacabey Longoz Ormanları ve Kuş Cenneti’nde gerçekleştirilecek projede, alanında uzman eğitmenler rehberliğinde farklı etkinlikler ile deniz ekosistemi çalışmaları, flora ve faunistik incelemeler, biyoplastik uygulamaları, arı gözlemi, iklim değişimi, ata tohumları, yaban hayatı, proje yönetimi, sanatın, dansın, dramanın ve bilişim teknolojilerinin de yer aldığı etkinlikler yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönen'de "Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gönen'de "Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli" ...
Bigadiç’te yarı olimpik yüzme havuzu ve termal havuzlar için açılış merasimi yapıldı
YEREL HABERLER Bigadiç’te yarı olimpik yüzme havuzu ve termal ...
Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen desteklerin devam etmesi çağrısı
YEREL HABERLER Ambalajlı zeytinyağı ihracatı için verilen ...
Balıkesirspor gücünü gösterdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor gücünü gösterdi
Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı ...
Bigadiç’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı
YEREL HABERLER Bigadiç’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü ...
Balıkesirspor - Diyarbekirspor: 4-2
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Diyarbekirspor: 4-2
Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı
Ayvalıkgücü çok mutlu
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü çok mutlu
14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
YEREL HABERLER 14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 çocuğa sünnet eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Bigadiç'te belediye tarafından düzenlenen törenle 16 ...
Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.